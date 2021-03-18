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четверг, 18 марта 2021 03:42

Страны-члены ООН поддержали Украину и призвали Россию вернуть Крым

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Страны-члены ООН поддержали Украину и призвали Россию вернуть Крым
Украину поддержали в ООН. Фото: Reuters

19 стран выступили с совместным заявлением с требованием прекратить оккупацию Крыма Россией.

РФ в Совбезе ООН провела пропагандистское заседание по полуострову, сообщает представительства Украины при ООН.

"Сегодня Россия провела неформальное заседание в ООН с целью продвижения ложного нарратива об оккупации ею Крыма, она захватила с нарушением международного права в 2014 году. Мы осуждаем нарушение Россией прав человека и наращивание военного потенциала на полуострове", – говорится в тексте обращения.

В число авторов заявления вошли Австралия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Грузия, Ирландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, США, Франция, ФРГ, Чехия, Эстония и Украина.

По мнению стран-подписантов обращения, сегодняшнее мероприятие, проведенное по "формуле Арриа", имело целью искажения представления о реальной ситуации в Крыму и служило только российским оккупационным интересам.

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В Киеве возле домов, где живут и работают дипломаты России, появились плакаты, на которых россияне признают, что Крым принадлежит Украине.

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