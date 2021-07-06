Зрители Atlas Weekend спели гимн Украины и народный хит про Путина

Atlas Weekend 2021 продлится до 11 июля на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" в Киеве. Нынешний формат - Friends Edition. Фото: Igor Babinets

В ночь 6 июля участники фестиваля Atlas Weekend спели гимн Украины.

Также выполнили известный хит про президента России Владимира Путина.

Соответствующее видео распространила Алина Онопа в Facebook.

Она рассказала, что люди пели в подземном переходе, возвращаясь с концерта украинской певицы Тины Кароль.

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В ночь с 6 на 7 июля и с 9 на 10 июля метро и наземный общественный транспорт Киева будет работать дольше из-за проведения фестиваля Atlas Weekend.