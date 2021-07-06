Зрители Atlas Weekend спели гимн Украины и народный хит про Путина

 
Ексклюзивы
1/5
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
Просмотров: 486
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Просмотров: 2124
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Просмотров: 315
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 720
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 1368
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1962
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 981
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 3654
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 5913
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
17 Просмотров: 450
Фото
Все фото
23
6
9
10
6
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта &quot;Киев&quot;
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Отстранили полицейских, которые остановили &quot;слугу&quot; Брагара. Подозревали, что он под наркотиками
Отстранили полицейских, которые остановили "слугу" Брагара. Подозревали, что он под наркотиками
Госпредприятия &quot;помогали&quot; захватить леса Киевской области стоимостью больше 100 млн грн
Госпредприятия "помогали" захватить леса Киевской области стоимостью больше 100 млн грн
Спецназовцы СБУ провели зрелищные тренировки
Спецназовцы СБУ провели зрелищные тренировки
Ботанический сад утопает в розах: яркие фото
Ботанический сад утопает в розах: яркие фото
Видео
Все видео
Зрители Atlas Weekend спели гимн Украины и народный хит про Путина
Зрители Atlas Weekend спели гимн Украины и народный хит про Путина
Женщина собственным телом отчаянно спасала машину от эвакуации
Женщина собственным телом отчаянно спасала машину от эвакуации
Дети спели гимн Украины перед футбольным матчем во дворе: щемящее видео покоряет сеть
Дети спели гимн Украины перед футбольным матчем во дворе: щемящее видео покоряет сеть
Машина без водителя едва не наделала беды в Киеве - видео курьезного ДТП
Машина без водителя едва не наделала беды в Киеве - видео курьезного ДТП
Киевский путепровод частично обрушился: фото и видео ЧП
Киевский путепровод частично обрушился: фото и видео ЧП
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2277
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
1 Просмотров: 207
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1080
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2439
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 819
Колонка
04 июля 2021
Просмотров: 729
Переплатив
– Скоро в половини львів'ян замість краєвидів із вікна виднітимуться новобудови, – каже Павло. У місті щороку зводять майже сотню ...
вторник, 06 июля 2021 12:00

Зрители Atlas Weekend спели гимн Украины и народный хит про Путина

  Комментировать
Зрители Atlas Weekend спели гимн Украины и народный хит про Путина
Atlas Weekend 2021 продлится до 11 июля на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" в Киеве. Нынешний формат - Friends Edition. Фото: Igor Babinets

В ночь 6 июля участники фестиваля Atlas Weekend спели гимн Украины.

Также выполнили известный хит про президента России Владимира Путина.

Соответствующее видео распространила Алина Онопа в Facebook.

Она рассказала, что люди пели в подземном переходе, возвращаясь с концерта украинской певицы Тины Кароль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Melovin совершил каминг-аут. Признание вырезали из эфира

В ночь с 6 на 7 июля и с 9 на 10 июля метро и наземный общественный транспорт Киева будет работать дольше из-за проведения фестиваля Atlas Weekend.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зрители Atlas Weekend спели гимн Украины и народный хит про Путина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июля

Самый долгий поцелуй длился более 50 ч.: интересные факты

Тайсон Фьюри обвинил Кличко в мошенничестве во время боя

Мальчику 10 ч. вводили сильные дозы вакцины

Украинского командира расстреляли за отказ перейти на сторону врага

Эннио Морриконе не знал, сколько создал саундтреков

Реформатора церкви сожгли заживо

Как Испания разгромила Италию в финале Евро

Самое читаемое
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
 Просмотров: 41016
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
5
 Просмотров: 18054
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
 Просмотров: 11313
Крым снова ушел под воду. Началось нашествие комаров
Крым снова ушел под воду. Началось нашествие комаров
4
 Просмотров: 9720
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
10
 Просмотров: 9315
Новости Киева
Женщина собственным телом отчаянно спасала машину от эвакуации
Женщина собственным телом отчаянно спасала машину от эвакуации
 Просмотров: 207
Обвал Берестейского путепровода: коммунальщики нашли виновного
Обвал Берестейского путепровода: коммунальщики нашли виновного Просмотров: 216
Атмосферное Ивана Купала в Киеве: колоритные локации, которые стоит посетить
Атмосферное Ивана Купала в Киеве: колоритные локации, которые стоит посетить
15
 Просмотров: 162
Избиение ученика с инвалидностью: как накажут учительницу
Избиение ученика с инвалидностью: как накажут учительницу 1 Просмотров: 279
"Мы не успели" - пропавшую 18-летнюю девушку нашли мертвой
"Мы не успели" - пропавшую 18-летнюю девушку нашли мертвой 1 Просмотров: 999
Больше всего комментируют
9
Американские катера и собственный корвет: Зеленский анонсировал новое вооружения ВМС
3
Мы проиграли безвольно – Заваров
3
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
3
Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность
2
Сборная Украины вернулась в Киев с Евро-2020
Голосов: 6845
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть