Зрители Atlas Weekend спели гимн Украины и народный хит про Путина

В ночь 6 июля участники фестиваля Atlas Weekend спели гимн Украины.
Также выполнили известный хит про президента России Владимира Путина.
Соответствующее видео распространила Алина Онопа в Facebook.
Она рассказала, что люди пели в подземном переходе, возвращаясь с концерта украинской певицы Тины Кароль.
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В ночь с 6 на 7 июля и с 9 на 10 июля метро и наземный общественный транспорт Киева будет работать дольше из-за проведения фестиваля Atlas Weekend.
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