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понедельник, 05 июля 2021 17:34

Общественный транспорт Киева меняет график работы - когда и почему

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Общественный транспорт Киева меняет график работы - когда и почему
В связи с проведением фестиваля Atlas Weekend продлят работу общественного транспорта Фото: Facebook-страница Киевпастранса

В ночь с 6 на 7 июля и с 9 на 10 июля метро и наземный общественный транспорт Киева будет работать дольше.

Причина - проведение фестиваля Atlas Weekend, сообщила пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

"Работа метрополитена и наземного транспорта продлили на 1 час. Перевозка пассажиров наземным общественным транспортом будет организована после прохождения последних пар поездов", - говорится в сообщении.

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На период проведения фестиваля возможно ограничение или закрытие на вход для пассажиров станции метро Выставочный центр.

"Также на весь период проведения фестиваля на 1 час продлили работу троллейбусов номер 11, 12, 43, 45 и автобусов номер 56", - добавили в сообщении.

Atlas Weekend 2021 пройдет с 5 до 11 июля. Состоится на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" в Киеве. Нынешний формат - Friends Edition. Количество исполнителей из других стран будет меньшее, чем в прошлые годы.

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