Два дня Atlas Weekend сделали бесплатными

С 5 по 11 июля в Киеве на ВДНХ пройдет музыкальный фестиваль Atlas Weekend: Friends Edition. Фото: facebook.com/atlasweekend/

В Киеве 5 и 6 июля вход на Atlas Weekend сделали свободным. Условия - предварительная регистрация и наличие бесплатного билета.

Эти два дня в программе будут иметь одинаковый лайнап, рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Фестиваль состоится с ограниченным количеством посетителей во избежание толпы и соблюдения карантина. Также организаторы приняли наиболее удачное решение в этих условиях и перенесли выступления иностранных артистов на 2022 год, а в этом году устроили локальное музыкальный праздник для всех, кто скучает по атмосфере любимого фестиваля" - отметил Мондриевский.

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Хедлайнерами этих дней станут "Друга ріка", "Океан Эльзы", "Бумбокс", "Беz Обмежень", Kazka, 5'nizza, The Hardkiss, СКАЙ, MOZGI, NK, Сергей Бабкин, Тина Кароль, Валерий Меладзе, Верка Сердючка, Jamala и другие.

Все они будут выступать на шести сценах: в саду, сцена электронной музыки, западная, восточная, северная и главная.

Получить бесплатный билет на фестиваль можно по ссылке.

Atlas Weekend 2021 планируют проводить с 5 до 11 июля. Состоится на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" в Киеве. Нынешний формат - Friends Edition. Количество исполнителей из других стран будет меньшее, чем в прошлые годы.