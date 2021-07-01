Два дня Atlas Weekend сделали бесплатными

 
Ексклюзивы
1/5
Жара, дожди и ураганы: июль будет поражать перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль будет поражать перепадами погоды
Просмотров: 171
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 1053
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 135
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 126
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 1062
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
Просмотров: 117
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
1 Просмотров: 297
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Просмотров: 1395
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Просмотров: 558
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Просмотров: 1512
Фото
Все фото
5
10
7
6
6
Фура врезалась в мост и перевернулась. Кабину оторвало
Фура врезалась в мост и перевернулась. Кабину оторвало
В &quot;Борисполе&quot; сел борт с ранеными украинскими воинами: фото эвакуации
В "Борисполе" сел борт с ранеными украинскими воинами: фото эвакуации
Киевляне нашли огромную змею в такси
Киевляне нашли огромную змею в такси
Коммунальщики смели МАФы из столичных улиц: фото до и после
Коммунальщики смели МАФы из столичных улиц: фото до и после
Раскаленным дорогам Киева устраивают водные &quot;процедуры&quot;: фото
Раскаленным дорогам Киева устраивают водные "процедуры": фото
Видео
Все видео
Вода затопила улицу Киева: видео масштабной аварии
Вода затопила улицу Киева: видео масштабной аварии
Киевскую область засыпает градом: видео
Киевскую область засыпает градом: видео
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
В центре Киева подрались женщины
В центре Киева подрались женщины
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 126
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 810
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2214
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 774
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 1080
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
четверг, 01 июля 2021 12:20

Два дня Atlas Weekend сделали бесплатными

  Комментировать
Два дня Atlas Weekend сделали бесплатными
С 5 по 11 июля в Киеве на ВДНХ пройдет музыкальный фестиваль Atlas Weekend: Friends Edition. Фото: facebook.com/atlasweekend/

В Киеве 5 и 6 июля вход на Atlas Weekend сделали свободным. Условия - предварительная регистрация и наличие бесплатного билета.

Эти два дня в программе будут иметь одинаковый лайнап, рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Фестиваль состоится с ограниченным количеством посетителей во избежание толпы и соблюдения карантина. Также организаторы приняли наиболее удачное решение в этих условиях и перенесли выступления иностранных артистов на 2022 год, а в этом году устроили локальное музыкальный праздник для всех, кто скучает по атмосфере любимого фестиваля" - отметил Мондриевский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фестивалю Atlas Weekend объявили бойкот

Хедлайнерами этих дней станут "Друга ріка", "Океан Эльзы", "Бумбокс", "Беz Обмежень", Kazka, 5'nizza, The Hardkiss, СКАЙ, MOZGI, NK, Сергей Бабкин, Тина Кароль, Валерий Меладзе, Верка Сердючка, Jamala и другие.

Все они будут выступать на шести сценах: в саду, сцена электронной музыки, западная, восточная, северная и главная.

Получить бесплатный билет на фестиваль можно по ссылке.

Atlas Weekend 2021 планируют проводить с 5 до 11 июля. Состоится на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" в Киеве. Нынешний формат - Friends Edition. Количество исполнителей из других стран будет меньшее, чем в прошлые годы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Два дня Atlas Weekend сделали бесплатными». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июля

Ради третьего брака Мэрилин Монро приняла иудаизм

Застрелили студента

Одного из лучших боксеров нашли мертвым. Он был мэром столицы

В грандиозной битве погибли сотни тысяч солдат

Руководитель штаба морской охраны исчез по дороге на работу

Самое читаемое
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 12789
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
8
 Просмотров: 11466
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
 Просмотров: 7614
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 6129
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
 Просмотров: 6012
Новости Киева
Фура врезалась в мост и перевернулась. Кабину оторвало
Фура врезалась в мост и перевернулась. Кабину оторвало
5
 Просмотров: 72
В "Борисполе" сел борт с ранеными украинскими воинами: фото эвакуации
В "Борисполе" сел борт с ранеными украинскими воинами: фото эвакуации
10
 Просмотров: 981
Киев распустил Коммунальную службу перевозок
Киев распустил Коммунальную службу перевозок Просмотров: 153
Киевляне нашли огромную змею в такси
Киевляне нашли огромную змею в такси
7
 Просмотров: 1008
Туристы застряли в "Борисполе". Рейсы в Турцию задерживают
Туристы застряли в "Борисполе". Рейсы в Турцию задерживают Просмотров: 378
Больше всего комментируют
14
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
3
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
2
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
1
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
1
"Слугам" в чат скинули законопроекты, которые нужно поддержать - список
Голосов: 6835
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть