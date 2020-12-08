Завершили строительство развязки на просп. Соборности, которое длилось 14 лет

Транспортную развязку на пересечении Днепровской набережной и просп. Соборности в Киеве достроили. Строительство длилось 14 лет. Завершили его только в декабре этого года.

Решение о реконструкции развязки приняли в 2006-м, сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

Фото: Александр Густєлєв

"С 2008-го, после утверждения проекта, менее чем за 2 года, построили тоннель, подпорные стенки, обустроили левоповоротные и правоповоротные съезды, нижний слой асфальтобетонного покрытия, начали переустройство инженерных сетей. Позже завершили работы по устройству сетей водопровода и ливневой канализации. А дальше - долгие годы простоя", - рассказал заместитель.

В мае 2020-го КГГА издала распоряжение, которым возобновила реконструкцию развязки, переутвердив ее проект.

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По словам Густелева, развязка уже приобрела завершенный вид с новым асфальтобетонным покрытием проезжей части и тротуаров, освещением, понижением, тактильной плиткой.

Новым проектом улучшили велосообщение между Русановкой и Березняками. На столичных дорогах, отметил Густелев, существенно увеличилось количество велосипедистов.

"Внесено соответствующие изменения в проект организации дорожного движения с устройством велополосы и велодорожки, которые весной следующего года объединят имеющуюся велосеть вдоль парка на Русановской набережной по мосту через Русановский пролив с Днепровской набережной", - резюмировал заместитель.

Вокруг Киева построят новую Киевскую обходную дорогу общей протяженностью почти 150 км. Проект строительства магистрали планируют реализовать до 2025 года в рамках национальной программы "Большое строительство". Общая стоимость КОДа составляет 85 млрд грн.