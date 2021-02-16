Врач по Skype "принял" роды у киевлянки, которая рожала дома

В Дарницком районе столицы 26-летняя женщина родила ребенка под присмотром врача, который "принимал" роды с помощью видеосвязи Skype.
Роды прошли 15 февраля, сообщил в Facebook Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
"Младенец родился недоношенным на 36 неделе. Мать на учете женской консультации не состояла. Бригаду "скорой" вызвал муж роженицы", - говорится в сообщении.
В каком состоянии находится младенец, не уточнили.
Медики отметили: рожать женщинам дома не запрещено законодательством Украины, однако следует понимать все возможные последствия таких родов.
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В Черкасской области врачи приняли у женщины роды по дороге в больницу. Роженицу везли в Уманскую ЦРБ.
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