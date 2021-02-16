Врач по Skype "принял" роды у киевлянки, которая рожала дома

 
Ексклюзивы
1/5
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 450
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Просмотров: 117
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
2 Просмотров: 2592
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
Просмотров: 252
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 2034
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 441
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
1 Просмотров: 765
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 108
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 171
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6543
Фото
Все фото
5
4
9
3
3
В Киеве за ночь избавились от рекордного количества снега
В Киеве за ночь избавились от рекордного количества снега
&quot;Снимал носки и одевал снова&quot; - водитель &quot;под кайфом&quot; врезался в авто правоохранителей
"Снимал носки и одевал снова" - водитель "под кайфом" врезался в авто правоохранителей
В столичном парке масштабный пожар - горит ресторан
В столичном парке масштабный пожар - горит ресторан
Слетевший в воздух самосвал освободили БТРом
Слетевший в воздух самосвал освободили БТРом
Травили, грабили и выбрасывали из авто: под Киевом орудовала банда клофелинщиков
Травили, грабили и выбрасывали из авто: под Киевом орудовала банда клофелинщиков
Видео
Все видео
Гигантская очередь растянулась в киевском метро
Гигантская очередь растянулась в киевском метро
Скованные цепью влюбленные рассказали о серьезных проблемах
Скованные цепью влюбленные рассказали о серьезных проблемах
Самосвал "протаранил" столичный мост и повис на кузове
Самосвал "протаранил" столичный мост и повис на кузове
На рынке водитель микроавтобуса раздавил работницу
На рынке водитель микроавтобуса раздавил работницу
Возле детского сада в Киеве прогремел взрыв, есть погибший
Возле детского сада в Киеве прогремел взрыв, есть погибший
Интервью
1/5
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 450
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 468
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 2043
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 441
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 297
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 1062
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
вторник, 16 февраля 2021 11:56

Врач по Skype "принял" роды у киевлянки, которая рожала дома

  Комментировать
Врач по Skype &quot;принял&quot; роды у киевлянки, которая рожала дома
В Киеве врач по Skype принимал роды у женщины. Фото: pixabay.com

В Дарницком районе столицы 26-летняя женщина родила ребенка под присмотром врача, который "принимал" роды с помощью видеосвязи Skype.

Роды прошли 15 февраля, сообщил в Facebook Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

"Младенец родился недоношенным на 36 неделе. Мать на учете женской консультации не состояла. Бригаду "скорой" вызвал муж роженицы", - говорится в сообщении.

В каком состоянии находится младенец, не уточнили.

Медики отметили: рожать женщинам дома не запрещено законодательством Украины, однако следует понимать все возможные последствия таких родов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчине сделали кесарево сечение, не заметив гениталий

В Черкасской области врачи приняли у женщины роды по дороге в больницу. Роженицу везли в Уманскую ЦРБ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Врач по Skype "принял" роды у киевлянки, которая рожала дома». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
февраля

Королевские зубы начали ставить всем подряд

Решили начать мирное наступление на Верховную Раду

Создали первую электронную доску объявлений

Самая дорогая лодка в мире совершила кругосветное путешествие

Вступило в силу экологическое соглашение

Сорвали наступательную операцию украинских войск

Шевченко начал тренерскую карьеру

Выписали первый банковский чек

Начала работать телефонная служба спасения

Начали действовать новые нормы языкового закона

Разрешили грабить могилы

Открыли маленький спутник Урана

Отрыли вход в гробницу

От гриппа умерла 25-летняя актриса

Самое читаемое
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
9
 Просмотров: 32887
Жена тренера &quot;Динамо&quot; заспамила соцсети эротическими фото
Жена тренера "Динамо" заспамила соцсети эротическими фото
8
 Просмотров: 25354
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
4
 Просмотров: 20431
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
15
 Просмотров: 10575
Гороскоп на 15-21 февраля: чем особая предпоследняя неделя зимы
Гороскоп на 15-21 февраля: чем особая предпоследняя неделя зимы
 Просмотров: 10287
Новости Киева
В Киеве за ночь избавились от рекордного количества снега
В Киеве за ночь избавились от рекордного количества снега
5
 Просмотров: 54
Грабитель в медицинской маске всадил нож женщине в шею
Грабитель в медицинской маске всадил нож женщине в шею Просмотров: 153
Гигантская очередь растянулась в киевском метро
Гигантская очередь растянулась в киевском метро
 Просмотров: 288
Скованные цепью влюбленные рассказали о серьезных проблемах
Скованные цепью влюбленные рассказали о серьезных проблемах
 Просмотров: 558
Где в Киеве можно бесплатно сделать Covid-тест
Где в Киеве можно бесплатно сделать Covid-тест Просмотров: 108
Больше всего комментируют
9
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
4
Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных
2
Зеленский встретился с арабским принцем
2
Смерть посла Украины в Китае: Богдан сделал громкое заявление
2
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Голосов: 6597
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть