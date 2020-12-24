Не успели доехать в больницу: женщина родила в "скорой" на обочине трассы

По дороге в больницу медики поняли, что женщина рожает, поэтому остановили автомобиль на обочине трассы Фото: 112.ua

В Черкасской области врачи приняли у женщины роды по дороге в больницу.

Роженицу везли в Уманскую ЦРБ, сообщила пресс-секретарь областного центра экстренной медпомощи Ирина Назарок, передает "Суспільне".

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"Вызов на ''боль в животе, беременность 8 месяцев, роды" в селе Маньковка поступил в диспетчерскую экстренную службу в 3:17. Сообщили, что у 24-летней женщины это была 3-я беременность", - сообщила Ирина Назарок.

По дороге в больницу медики поняли, что женщина рожает, поэтому остановили автомобиль на обочине трассы.

Хотя для обоих фельдшеров это была нештатная ситуация, страха не было, рассказали они позже. Благодаря слаженным действиям медиков на свет появился здоровый мальчик. Роженицы и новорожденному оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в Уманскую центральную районную больницу.

В Луцке 30-летняя женщина самостоятельно родила ребенка в автомобиле. Она ехала в роддом вместе с мужем, но в один момент поняла, что они не успеют.