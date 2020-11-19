Водитель "прихорашивал" маршрутку водой из лужи

В Киеве водитель маршрутки мыл транспорт водой из лужи. Фото: "Киев Оперативный"

В Киеве водитель маршрутного такси №545 помыл транспорт водой из лужи прямо на остановке.

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"Да, а что там по маршрутках? Только где водители-фенщики будет проводиться проверка, а с этими всеми что делать", - говорится в описании видео.

На кадрах видно, как мужчина погружает швабру в лужу с грязной водой и моет ею автобус.

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"Это просто безобразие и так быть не должно. Будем разбираться в ситуации и общаться с перевозчиком, который работает на этом маршруте", - прокомментировали инцидент в Коммунальной службе перевозок КГГА для "Сегодня".

Посмотреть видео можно по ссылке.

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