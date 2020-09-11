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пятница, 11 сентября 2020 19:31

Мужчина расстрелял маршрутку в Киеве

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Мужчина расстрелял маршрутку в Киеве
К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Фото: Демьян Данилюк, tvoemisto.tv

В Киеве, 11 сентября, возле станции метро Академгородок, неизвестный расстрелял маршрутное такси №796. Вероятно, из пневматического оружия.

Об этом на странице в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

Разбитое лобовое стекло маршрутки сразу же рассыпалось.

По предварительным данным, никто не пострадал, но пассажиры сильно напугались.



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В Киеве задержали мужчину, который устроил стрельбу в троллейбусе и на остановке общественного транспорта и ранил мужчин 28 и 43 лет.

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