Мужчина расстрелял маршрутку в Киеве

В Киеве, 11 сентября, возле станции метро Академгородок, неизвестный расстрелял маршрутное такси №796. Вероятно, из пневматического оружия.
Об этом на странице в Facebook сообщил "Киев Оперативный".
Разбитое лобовое стекло маршрутки сразу же рассыпалось.
По предварительным данным, никто не пострадал, но пассажиры сильно напугались.
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В Киеве задержали мужчину, который устроил стрельбу в троллейбусе и на остановке общественного транспорта и ранил мужчин 28 и 43 лет.
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