Стрелка из столичного троллейбуса поймали в другом троллейбусе: видео

Фото: www.facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве задержали мужчину, который устроил стрельбу в троллейбусе и на остановке общественного транспорта и ранил мужчин 28 и 43 лет.

Его схватили в другом троллейбусе, сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

"Злоумышленник, стрелявший в одного мужчину в троллейбусе, в другого - на остановке общественного транспорта, задержали в троллейбусе. В рюкзаке обнаружили оружие, из которого он, вероятно, стрелял ", - рассказала она.

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Задержать горе-стрелка удалось благодаря киевлянину, который узнал его по распространенному фото, последовал за ним в троллейбус, а оттуда позвонил на линию "102".

Видео с задержанным опубликовал "Киев Оперативный".

6 сентября на улице Федорова в Киеве произошел конфликт со стрельбой между пассажирами общественного транспорта. Между двумя пассажирами в троллейбусе возникла ссора, которая переросла в потасовку. Во время инцидента один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента. На остановке, злоумышленник вышел из салона, но в конфликт вмешался другой пассажир, догнав правонарушителя. Тот совершил еще три выстрела в мужчину, который заступался за потерпевшего, после чего скрылся. Пострадавшие в больнице. Угрозы жизни нет.