 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Просмотров: 639
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
Просмотров: 1080
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
6 Просмотров: 2313
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1224
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 729
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8757
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1269
"Поразила человечность" - в Черкассах показали фильм об Иловайске
"Поразила человечность" - в Черкассах показали фильм об Иловайске
Просмотров: 81
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1881
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6345
Фото
Все фото
4
3
4
4
4
Стрелка из столичного троллейбуса поймали в другом троллейбусе: видео
Стрелка из столичного троллейбуса поймали в другом троллейбусе: видео
Хочет работать: последние новости о Зайцевой и новые фото
Хочет работать: последние новости о Зайцевой и новые фото
Пятиэтажка осталась без газа — впереди еще две недели &quot;выживания&quot;
Пятиэтажка осталась без газа — впереди еще две недели "выживания"
Задержан вероятный насильник и убийца матери двоих детей
Задержан вероятный насильник и убийца матери двоих детей
Задержали банду похитителей людей, которой руководил &quot;вор в законе&quot;
Задержали банду похитителей людей, которой руководил "вор в законе"
Видео
Все видео
Была в мужской футболке: новые подробности об изнасиловании и убийстве женщины в Гидропарке
Была в мужской футболке: новые подробности об изнасиловании и убийстве женщины в Гидропарке
На Багамах жертв урагана "Дориан" стало больше
На Багамах жертв урагана "Дориан" стало больше
"Кто здесь сирота?" - женщина напала на квартиранток, когда те захотели съехать
"Кто здесь сирота?" - женщина напала на квартиранток, когда те захотели съехать
Обозвала бедным: за что убили и выбросили на помойку 40-летнюю женщину
Обозвала бедным: за что убили и выбросили на помойку 40-летнюю женщину
Появилось видео из автомобиля киевского гонщика, попавшего в ДТП на мосту Патона
Появилось видео из автомобиля киевского гонщика, попавшего в ДТП на мосту Патона
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1224
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 29403
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6723
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
06 сентября 2019
Просмотров: 198
Пересидіти під крилом Гітлера
Навесні 2014 року я чи не щодня телефонував на малу батьківщину. Окупована Станиця Луганська відкривала ворогові в мої рідні краї пряму дорогу. Свого ...
пятница, 06 сентября 2019 21:33

Стрелка из столичного троллейбуса поймали в другом троллейбусе: видео
4

  Комментировать

В Киеве задержали мужчину, который устроил стрельбу в троллейбусе и на остановке общественного транспорта и ранил 2-х мужчин
Фото: www.facebook.com/UA.KyivPolice
В Киеве задержали мужчину, который устроил стрельбу в троллейбусе и на остановке общественного транспорта и ранил 2-х мужчин
В Киеве задержали мужчину, который устроил стрельбу в троллейбусе и на остановке общественного транспорта и ранил 2-х мужчин
В Киеве задержали мужчину, который устроил стрельбу в троллейбусе и на остановке общественного транспорта и ранил 2-х мужчин

В Киеве задержали мужчину, который устроил стрельбу в троллейбусе и на остановке общественного транспорта и ранил мужчин 28 и 43 лет.

Его схватили в другом троллейбусе, сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

"Злоумышленник, стрелявший в одного мужчину в троллейбусе, в другого - на остановке общественного транспорта, задержали в троллейбусе. В рюкзаке обнаружили оружие, из которого он, вероятно, стрелял ", - рассказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве обстреляли автобус с пассажирами

Задержать горе-стрелка удалось благодаря киевлянину, который узнал его по распространенному фото, последовал за ним в троллейбус, а оттуда позвонил на линию "102".

Видео с задержанным опубликовал "Киев Оперативный".

6 сентября на улице Федорова в Киеве произошел конфликт со стрельбой между пассажирами общественного транспорта. Между двумя пассажирами в троллейбусе возникла ссора, которая переросла в потасовку. Во время инцидента один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента. На остановке, злоумышленник вышел из салона, но в конфликт вмешался другой пассажир, догнав правонарушителя. Тот совершил еще три выстрела в мужчину, который заступался за потерпевшего, после чего скрылся. Пострадавшие в больнице. Угрозы жизни нет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стрелка из столичного троллейбуса поймали в другом троллейбусе: видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
сентября

Российский пилот попросил политического убежища в США

Родственница первого украинского переселенца стала кинозвездой

Самое читаемое
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
3
 1 Просмотров: 78635
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
23
 Просмотров: 37856
&quot;Мисс Украина-2019&quot;: в сеть попали самые &quot;горячие&quot; снимки участниц конкурса
"Мисс Украина-2019": в сеть попали самые "горячие" снимки участниц конкурса
24
 Просмотров: 36910
Чета Зеленских празднует годовщину свадьбы: как выглядела пара 16 лет назад
Чета Зеленских празднует годовщину свадьбы: как выглядела пара 16 лет назад
7
 Просмотров: 35498
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
8
 Просмотров: 25169
Происшествия
Снес пешеходов, убил велосипедиста и погиб сам: ДТП на трассе
Снес пешеходов, убил велосипедиста и погиб сам: ДТП на трассе Просмотров: 927
Должен был совершить теракт: ФСБ завербовала украинского гранатометчика
Должен был совершить теракт: ФСБ завербовала украинского гранатометчика Просмотров: 495
Мужчина среди улицы порезал себе горло и вены
Мужчина среди улицы порезал себе горло и вены Просмотров: 378
На шее и ногах - камни: на берегу Буга нашли труп мужчины
На шее и ногах - камни: на берегу Буга нашли труп мужчины Просмотров: 531
Пенсионера травмировало колесо, которое отлетело от грузовика
Пенсионера травмировало колесо, которое отлетело от грузовика Просмотров: 207
Больше всего комментируют
9
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
6
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
6
Освобождение террориста Цемаха: активисты устроили митинг на Майдане Независимости
4
Зеленский объяснил, почему ветировал закон о "Пласт"
4
Украинцев предупредили о массовых проверках
Голосов: 177
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua