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пятница, 26 марта 2021 08:16

В столичном метро появятся бесшумные поезда со сквозными вагонами

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В столичном метро появятся бесшумные поезда со сквозными вагонами
Закупить планируют 50 таких вагонов. Половина из них будут абсолютно необычными для столичной подземки - со сквозным проходом для пассажиров. То есть, между вагонами можно будет передвигаться, как в скоростных поездах Интерсити Фото: kiev.segodnya.ua

В Киевском метро появятся бесшумные поезда со сквозными вагонами.

Деньги на них уже выделены, пишет Сегодня. Закупить планируют 50 таких вагонов. Половина из них будут абсолютно необычными для столичной подземки - со сквозным проходом для пассажиров. То есть, между вагонами можно будет передвигаться, как в скоростных поездах Интерсити.

Вагоны закупят за средства ЕБРР - Европейского банка реконструкции и развития. На 50 вагонов потратят €50 млн. В банке также сообщили, что поддержат расширение сети киевского метрополитена до Виноградаря. Необычные для киевлян поезда будут курсировать именно на зеленой ветке - Сырецко-Печерской. Жители Киева получат современный транспорт, будут меньше пользоваться автомобилями, что положительно отразится на экологической обстановке в городе.

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Ранее сообщалось, что тендер состоится в марте этого года. Но сроки могут поменять.

"Процедура закупки новых вагонов полностью проводит ЕБРР. Тендер объявлен, но отбор участников еще не закончился. Вагоны необычны тем, что они будут проходными. Все остальное в них будет, как в обычных поездах, которые на данный момент работают на линиях. О дизайне вагонов , их цвете и других особенностях можно будет говорить, когда производители подадут свои заявки ", - говорят в Киевском метрополитене.

Тендерные процедуры планируют завершить в августе. А подписание договора запланировано на октябрь. После этого поезда передадут Киевскому метрополитену в эксплуатацию.

Поезда необходимые для зеленой ветки метрополитена, которая увеличивается в сторону Виноградаря. Они понадобятся, когда завершится строительство двух новых станций метро "Мостицкая" и "проспект Правды". Склады необходимы, чтобы не увеличивать интервал движения поездов на зеленой ветке после открытия новых станций. Речь идет о десяти составах. Половину складов закупят со сквозным проходом, а другую - без него.

Уже сейчас на станциях "Позняки" и "Харьковская" в час-пик поезда перегружены. Если еще увеличить интервал движения, то это может иметь серьезные последствия.

Эксперты говорят, что во всем мире метрополитены закупают поезда со сквозным проходом. Преимуществ у них гораздо больше, чем у старых вагонов, используемых у нас.

Во время локдауну в Киеве метро продолжит работать в обычном режиме. Но киевлян и гостей города просят за возможности меньше пользоваться подземкой.

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