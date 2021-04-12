Утвердили новое административно-территориальное деление Украины

Постановлением ВУЦИК от 12 апреля 1923 утвердили новый административно-территориальное деление Украины. Фото: kraeved.od.ua

Постановление "О новом административно-территориальном делении Украины" утвердили в Харькове 12 апреля 1923 года на 2-й сессии VII созыва Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета Советов.

Постановлением отменили деление территории советской республики на волости и уезды, заменили их районами и округами: вместо 1980 волостей и 102 уездов образовали 53 округа, которые, в свою очередь, делились на 706 районов.

Таким образом трехступенчатая система административно-территориального устройства "округ-район-село" пришла на смену четырехступенчатой ​​"центр-губерния-уезд-волость". Для советской власти это был первый серьезный шаг к ликвидации губернского устройства и утверждения округа как новой значимой территориальной единицы. Введение округов в то время соответствовало требованиям экономики, задачей восстановления народного хозяйства.

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Новые территориально-административные единицы получили более широкие полномочия. Сельские советы получили почти все права предыдущих волостных исполкомов. Районы получили права бывших уездов, а округам были переданы некоторые функции губерний.

Кроме того, уменьшили количество сельских советов путем укрупнения: 15696 сельсоветов реорганизовали в 9307.

В результате реформы в целом в УССР количество административно-территориальных единиц уменьшилось почти на 43%, а численность работников местных органов власти сократилась на 46%.

27 февраля 1802 ода царским указом Малороссийская губерния была разделена на две - Полтавскую и Черниговскую. Сначала в составе Полтавской губернии было 10, затем 12, а с 1803 г. - 15 уездов: Гадячский, Зеньковский, Золотоношский, Кобеляцкий, Константиноградский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Миргородский, Переяславский, Пирятинский, Полтавский, Прилуцкий, Роменский, Хорольский. Тогда здесь насчитывалось 1,3 млн жителей.