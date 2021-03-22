Киевлян просят как можно реже пользоваться метро

Метро в Киеве будет работать в обычном режиме. Фото: УП

Во время локдауну в Киеве метро продолжит работать в обычном режиме.

Но киевлян и гостей города просят за возможности меньше пользоваться подземкой.

Заместитель начальника киевского метрополитена Наталья Макогон написала в Facebook, что коммунальщики будут дезинфицировать поезда, вестибюли и станции. Будут информировать о важности соблюдения карантинных мероприятий.

Она призвала по возможности сместить поездку на время, когда в метро меньше людей и оплачивать проезд бесконтактно.

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Макогон напомнила о важности соблюдать масочный режим и мыть руки после улицы.

В Киеве не будут останавливать работу общественного транспорта - наземного и метрополитена. Вместо этого он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.