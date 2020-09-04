В столичной школе ищут взрывчатку

В Киеве поступило сообщение о минировании школы №32 на ул. Ивана Федорова, 2.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.
"Патрульные эвакуируют людей и обеспечивают безопасность и порядок на прилегающей территории", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве сообщили о минировании школы
Прокуратура Киева совместно с оперативным отделом "Киевский следственный изолятор" разоблачила преступника, который 21 августа сообщил ложную информацию о якобы минировании здания Шевченковского районного суда.
Комментарии