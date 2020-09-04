В столичной школе ищут взрывчатку

На месте работают необходимые службы. Фото: полиция Киева

В Киеве поступило сообщение о минировании школы №32 на ул. Ивана Федорова, 2.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

"Патрульные эвакуируют людей и обеспечивают безопасность и порядок на прилегающей территории", - говорится в сообщении.





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Прокуратура Киева совместно с оперативным отделом "Киевский следственный изолятор" разоблачила преступника, который 21 августа сообщил ложную информацию о якобы минировании здания Шевченковского районного суда.