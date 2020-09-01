В Киеве сообщили о минировании школы

На месте работали необходимые службы. Фото: pixabay.com

Столичная гимназия на ул. Федорова начала учебный год из сообщения о минировании.

После звонка неизвестного, на место приехали все необходимые службы, сообщил "Киев Оперативный".

Инцидент для "Сегодня" прокомментировали анонимные источники в правоохранительных органах. По их данным, письмо о том, что здание этой гимназии минировано, поступило на электронный адрес колл-центра СБУ.

После проверки здания оперативными службами, взрывчатки в учебном заведении не обнаружили.





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Прокуратура Киева совместно с оперативным отделом "Киевский следственный изолятор" разоблачили преступника, который 21 августа сообщил ложную информацию о якобы минировании здания Шевченковского районного суда.