"Минером" Шевченковского суда оказался заключенный СИЗО

Злоумышленнику готовят сообщение о подозрении. Фото: прокуратура Киева

Прокуратура Киева совместно с оперативным отделом "Киевский следственный изолятор" разоблачили преступника, который 21 августа сообщил ложную информацию о якобы минировании здания Шевченковского районного суда.

Об этом отчиталась пресс-служба прокуратуры столицы.

"Данным лицом оказался заключенный 1992 года рождения, который с целью избежать продления меры пресечения в виде содержания под стражей, находясь в указанном суде, позвонил на линию 102 и предоставил ложное сообщение о заминировании здания", - говорится в сообщении.



Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении. Проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.



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Информация о минировании объектов в Киеве 24 августа не подтвердилась.