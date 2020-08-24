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понедельник, 24 августа 2020 14:12

Информация о минировании в столице не подтвердилась

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Информация о минировании в столице не подтвердилась
В Киеве не нашли взрывчатку. Фото: УНН

Информация о минировании объектов в Киеве не подтвердилась

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в прессслужбе Национальной полиции Украины.

"Украинский дом", аэропорт "Киев", станции метро и Майдан независимости проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено ", - сообщили в полиции.

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Проверка других объектов продолжается.

В столичную полицию поступило несколько сообщений о минировании аэропорта "Киев", админздания на Европейской площади, международного конгресс-центра, сети магазинов, гостиницы, торгового центра, банка, двух мостов, станции метро Крещатик и площади Майдан Незалежности.

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Дата
24
августа

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