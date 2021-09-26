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понедельник, 27 сентября 2021 01:50

В Киеве открывают новый центр массовой Covid-вакцинации

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В Киеве открывают новый центр массовой Covid-вакцинации
Делать прививки от коронавируса смогут все желающие ежедневно с 11:00 до 16:00. Фото: Pixabay

В Киеве открывают новый центр массовой COVID-вакцинации в ТРЦ COSMO Multimall - он начнет работу с 27 сентября. Об этом сообщает Соломенская РГА Киева в воскресенье, 26 сентября.

Привиться от коронавируса смогут все желающие ежедневно с 11:00 до 16:00 по записи через электронную систему helsi.me (или без предварительной записи). ТРЦ расположен по адресу: улица Вадима Гетьмана, 6.

При этом тем, кто не имеет декларации с семейным врачом, необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код. Наконец, получить свидетельство о вакцинации можно будет у семейного врача после прививки второй дозой вакцины или же скачать в приложении Дія.

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В ближайшие месяцы Украина ожидает еженедельные поставки по почти 500 тыс. доз Pfizer.

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