Страна еженедельно будет получать 500 тыс. доз вакцины Pfizer - правительство

Страна готовится к новой волне коронавирус. Фото: pixabay.com

В ближайшие месяцы Украина ожидает еженедельные поставки по почти 500 тыс. доз Pfizer.

Сегодня сделали около 12 млн прививок, заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Украина регулярно получает новые партии безопасных вакцин. Мы имеем налаженную инфраструктуру для хранения Pfizer и обеспечения холодовой цепи. В Украине более 10 миллионов вакцин, все граждане имеют к ним доступ", - сказал Шмигаль.

Страна готовится к новой волне коронавируса, активно готовит больницы и медицинскую систему.

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В Украине девять регионов достигли оранжевого уровня эпидопасности по показателям заболеваемости на коронавирус. К оранжевой зоне отнесли Киев, Днепропетровскую, Донецкую, Киевскую, Луганскую, Николаевскую, Харьковскую, Херсонскую и Черкасскую области За последние сутки в Украине обнаружили 9058 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 379 483 человека. Умерли 55 424 пациента, из них 140 – за последние сутки. Выздоровели 2 240 388 человек, за последние сутки – 2415.