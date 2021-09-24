Страна еженедельно будет получать 500 тыс. доз вакцины Pfizer - правительство

 
Ексклюзивы
1/5
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
2 Просмотров: 729
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Просмотров: 396
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 594
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
Просмотров: 2727
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1575
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 423
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 396
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
4 Просмотров: 7074
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
1 Просмотров: 567
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 585
Фото
Все фото
8
5
5
5
11
24 сентября день ангела у владельцев очень популярных имен
24 сентября день ангела у владельцев очень популярных имен
&quot;Правда вырывается из-под земли&quot; - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Украина эвакуировала из Афганистана еще 100 человек
Украина эвакуировала из Афганистана еще 100 человек
В Черновицкой области выпал первый снег
В Черновицкой области выпал первый снег
В Украине стартовали масштабные учения с натовцами: фото
В Украине стартовали масштабные учения с натовцами: фото
Видео
Все видео
В Карпатах ухудшилась погода, туристам советуют не выходить в горы
В Карпатах ухудшилась погода, туристам советуют не выходить в горы
"Трясло с гулом, подобного в жизни не слышала" - сети об утреннем землетрясении
"Трясло с гулом, подобного в жизни не слышала" - сети об утреннем землетрясении
По оккупированному Донецку бегают дикие кабаны
По оккупированному Донецку бегают дикие кабаны
Креативный украинец насмешил людей самодельной маской
Креативный украинец насмешил людей самодельной маской
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
1 Просмотров: 1152
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 711
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2619
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1278
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2021
Просмотров: 405
Мова ненависті
— Ніколи не сердься, коли тебе ображають несправедливо. За ненависть і злобу приходить покарання, — повчала мене колись знайома ...
пятница, 24 сентября 2021 12:05

Страна еженедельно будет получать 500 тыс. доз вакцины Pfizer - правительство

  Комментировать
Страна еженедельно будет получать 500 тыс. доз вакцины Pfizer - правительство
Страна готовится к новой волне коронавирус. Фото: pixabay.com

В ближайшие месяцы Украина ожидает еженедельные поставки по почти 500 тыс. доз Pfizer.

Сегодня сделали около 12 млн прививок, заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Украина регулярно получает новые партии безопасных вакцин. Мы имеем налаженную инфраструктуру для хранения Pfizer и обеспечения холодовой цепи. В Украине более 10 миллионов вакцин, все граждане имеют к ним доступ", - сказал Шмигаль.

Страна готовится к новой волне коронавируса, активно готовит больницы и медицинскую систему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получила инновационные ковид-лекарства

В Украине девять регионов достигли оранжевого уровня эпидопасности по показателям заболеваемости на коронавирус. К оранжевой зоне отнесли Киев, Днепропетровскую, Донецкую, Киевскую, Луганскую, Николаевскую, Харьковскую, Херсонскую и Черкасскую области

За последние сутки в Украине обнаружили 9058 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 379 483 человека. Умерли 55 424 пациента, из них 140 – за последние сутки. Выздоровели 2 240 388 человек, за последние сутки – 2415.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Страна еженедельно будет получать 500 тыс. доз вакцины Pfizer - правительство». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
сентября

Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание

Впервые за математическими расчетами открыли планету

Четыре года назад задушили руководителя Киевоблэнерго

В небо поднялся первый дирижабль

Самое читаемое
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
10
 Просмотров: 7308
&quot;Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому&quot; - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
21
 4 Просмотров: 7065
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
20
 Просмотров: 5346
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
9
 Просмотров: 4905
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
 Просмотров: 3240
Общество
Гороскоп на выходные: все, что нужно знать об отношениях, заработках и здоровье
Гороскоп на выходные: все, что нужно знать об отношениях, заработках и здоровье
Украинцам предлагают присоединиться к испытаниям Covid-лекарств
Украинцам предлагают присоединиться к испытаниям Covid-лекарств Просмотров: 27
Девять регионов попали в оранжевую зону карантина
Девять регионов попали в оранжевую зону карантина Просмотров: 504
В Карпатах ухудшилась погода, туристам советуют не выходить в горы
В Карпатах ухудшилась погода, туристам советуют не выходить в горы
 Просмотров: 135
Количество Covid-больных в Украине за сутки превысило 9 тыс.
Количество Covid-больных в Украине за сутки превысило 9 тыс. Просмотров: 567
Больше всего комментируют
6
Зеленский: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет
4
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
2
Покушение на Шефира: появились кадры с места обстрела машины
2
Сформировалась коалиция Офиса, Коломойского и денег - бывший соратник Зеленского
2
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
Голосов: 57155
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть