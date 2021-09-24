Девять регионов попали в оранжевую зону карантина

В Украине девять регионов достигли оранжевого уровня эпидопасности по показателям заболеваемости на коронавирус.

К оранжевой зоне отнесли Киев, Днепропетровскую, Донецкую, Киевскую, Луганскую, Николаевскую, Харьковскую, Херсонскую и Черкасскую области, говорится на сайте Министерства здравоохранения.

"По состоянию на 24 сентября уровень заболеваемости Covid-19 в стране составляет 181 на 100 тысяч населения при определенном показателе 75 на 100 тысяч. В столице он составляет 166 на 100 тысяч населения", - говорится в сообщении.

Самый высокий уровень Covid-заболеваемости сейчас в Луганской, Черновицкой, Тернопольской и Харьковской областях.

Автор: moz.gov.ua Киев и восемь областей перешли в оранжевую зону

Превышение динамики уровня госпитализаций три дня подряд наблюдают в пяти областях: Днепропетровской (55,7%), Донецкой (88,8%), Харьковской (54,5%), Херсонской (52,1%) и Черкасской (147,1%). В Киеве динамика уровня госпитализаций составляет 50,2% при необходимом показателе 50%.

В то же время показатель загруженности коек с кислородом, который составляет 65%, не превышен ни в одном регионе.

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За последние сутки в Украине обнаружили 9058 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Донецкой областях. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 379 483 человека. Умерли 55 424 пациента, из них 140 – за последние сутки. Выздоровели 2 240 388 человек, за последние сутки – 2415.