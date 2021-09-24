Украина вышла на третье место в Европе по Сovid-смертности

В мире в течение суток 22 сентября диагностировали более 512 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, Великобритании и Индии.

В Европе по приросту болезни лидируют Британия, Россия и Франция, свидетельствуют данные Worldometers. Украина по количеству новых заражений находится между Вьетнамом и Румынией – на 14-м месте в мире. Среди стран Европы она на четвертом месте.

В США зафиксировали более 127,4 тыс. новых инфицированных за сутки в Британии – более 36 тыс., а в Индии – более 31 тыс. заражений. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся более 27 тыс. случаев инфицирования и более 24 тыс. больных.

Автор: Worldometers Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании и Индии

За сутки в мире зафиксировали более 8,6 тыс. летальных случаев болезни. По смертности от Covid-19 Украина на 14-м месте в мире и на третьем в Европе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество Covid-больных в Украине за сутки превысило 9 тыс.

В Украине введут обязательную Covid-вакцинацию для госчиновников и работников образования. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 22 сентября. Минздрав утвердит четкий перечень профессий производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от коронавируса.