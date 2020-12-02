В "Феофании" рассказали, кого и за сколько платно лечат от коронавируса

В "Феофании" назвали расценки платного лечения коронавируса. Фото: 24tv.ua

Больница "Феофания" может госпитализировать Covid-больных как платно, так и бесплатно.

В соответствии с указом президента от 14 января 2020 года, бесплатно в "Феофании" может лечиться каждый гражданин Украины при наличии показаний к госпитализации, сообщили в больнице на запрос "Громадського".

Перед этим пациентов осматривает специалист "Феофании". Такая госпитализация возможна только в случае наличия бюджетных назначений.

Лечиться в медучреждении пациент может и за свой счет, если есть показания к госпитализации. Стоимость одного койко-дня для лечения пациента с коронавирусом составляет 7,8 тыс. грн.

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"На сегодня прорабатывается вопрос изменений в постановление Кабинета министров о возможности заключения договоров НСЗУ на технологии, которых нет в других лечебных учреждениях", - отметили в "Феофании".

В больнице добавили, что для оказания стационарной помощи Covid-больным перепрофилировали корпус №3, в котором развернули 42 кровати. Есть возможность увеличить их количество до 92-95, но для этого нужно решить проблему с поставкой кислорода и привлечь дополнительный персонал.

По состоянию на 1 декабря "Феофания" пролечила 162 пациента с коронавирусом с тяжелым и крайне тяжелым течением.

Президент Владимир Зеленский находится в больнице "Феофания" на тех же условиях, что и другие пациенты, болеющие Covid-19. Сумма содержания становит 7,8 тыс. грн в день. Об этом сообщил главный врач "Феофании" Игорь Семенов.