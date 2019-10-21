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понедельник, 21 октября 2019 21:43

В Борисполе задерживаются 9 рейсов - назвали причину

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В Борисполе задерживаются 9 рейсов - назвали причину
Над аэропортом проверяют чистоту воздуха. Фото: kbp.aero

В понедельник в аэропорту "Борисполь" приостановлено обслуживание в терминалах до получения результатов работы комиссии Госслужбы Украины по ЧС после того, как стало известно о появлении вредных летучих веществ из-за обработки полей на прилегающей территории.

"В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности аммиаксодержащими веществами, по предварительным оценкам, произошло высвобождение летучих вредных веществ. В настоящее время в аэропорту "Борисполь" работает комиссия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. До получения выводов по результатам ее работы обслуживание в терминалах аэропорта приостановлено", - говорится в сообщении на сайте аэропорта.

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Обновленная информация ожидается в ближайшее время, необходимо следить за расписанием на онлайн табло аэропорта.

Сейчас задерживаются девять внутренних и международных рейсов.

В части Киева наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха в связи с пожарами на торфяниках в Обуховском районе.

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