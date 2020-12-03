Уровень загрязнения воздуха в Киеве достиг опасных показателей 

Сегодня, 3 декабря, в Киеве снова зафиксировали один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире.
Это подтверждают данные мирового рейтинга чистоты воздуха Iqai.
Столица оказалась на 17-м месте в рейтинге, возглавляет его Дели. Индекс Киева составляет 124 при норме 50.
Такой уровень загрязнения воздуха характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения", пишет "Укринформ".
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При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.
Качество воздуха в столице ухудшается из-за природного явления - в атмосфере сформировался слой, который задерживал продукты горения.
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