Теплее было 140 лет назад: рассказали о температурных рекордах 2020-го

В Киеве 2020 год оказался самым теплым за 140 лет. Фото: pixabay.com

Климатологи назвали прошедший год самым теплым в столице за 140 лет. В течение 2020 года в Киеве зафиксировали 36 температурных рекордов. Больше всего из них в марте - 12.

Такие данные Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Среднегодовая температура прошлого года в столице поднялась до +10,9°, что на 3,2° превышает климатическую норму. Таким образом 2020-й оказался рекордно теплым с 1881 года.

Май 2020-го оказался холоднее климатической нормы. Остальные 11 месяцев года имели существенное превышение среднемесячных температур.

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"Особенно отличились январь, февраль, март, которые имели самые высокие отклонения от среднемноголетних показателей соответственно на 6,4 градуса, 6,7 градуса и 5,8 градуса", - говорится в отчете.

Холоднее всего было 7 декабря - температура -9,5°, жарче - 1 сентября. Температура в тени достигала +34,7°.

В Киеве Сочельник обещает быть влажным, с небольшими осадками. На Рождество в столице ожидаются дожди и мокрый снег.