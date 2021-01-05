На Сочельник и Рождество обновили прогноз погоды

Завтра в Украине будет преобладать влажная погода. Дожди с мокрым снегом ожидаются на севере, крайнем западе и Луганщине.
На остальной территории - без осадков, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
7 января циклон, который сейчас разминается на юго-западе Европы, охватит дождем и мокрым снегом всю страну. Прогнозируют также сильный северо-западный ветер.
Завтра температура воздуха будет колебаться в пределах +2...6°С, на востоке прохладнее, 0...+3°С, на юге будет по-весеннему тепло, +7...13°С.
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На Рождество небольшое похолодание предполагается в западной части страны. А 9-10 января температура воздуха постепенно будет снижаться.
В Киеве Сочельник обещает быть влажным, с небольшими осадками. На Рождество в столице ожидаются дожди и мокрый снег.
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Спасатели объявили на 5 января 1-й уровень опасности почти во всех регионах Украины. Причиной стал густой туман. Небольшой мороз в ночные часы появится на выходных и в начале следующей недели.
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