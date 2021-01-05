Холод и снег будет чередоваться с теплом: народный синоптик дал прогноз на весну

Весна в Украину придет во второй половине марта. Фото: pixabay.com

Весна в Украину придет во второй половине марта. Первая будет морозная, снежная и дождливая.

К концу месяца снова похолодает, пойдут дожди с мокрым снегом. И только ближе к апрелю "запахнет весной" по-настоящему. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Сегодня".

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Настоящее тепло придет только в 20-х числах апреля. Но, как и в конце марта, оно будет недолгим. Опять пойдут дожди и похолодает. Первая половина мая будет теплой и с дождями, во второй половине две недели жары и сухо, до конца месяца прохладнее, дожди.

К концу зимы в Украине следует ожидать всего - и снегопадов, и дождей. А сильные морозы и оттепели будут периодически менять друг друга. Январь ожидается контрастный по температуре. Первая половина месяца теплая, со снего-дождями, вторая - морозная с частыми снегопадами