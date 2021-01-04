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понедельник, 04 января 2021 14:19

Чем погода удивит украинцев до Рождества

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Чем погода удивит украинцев до Рождества
В Сочельник будет сыро и облачно, а на Рождество циклон принесет в Украину осадки. Фото: pixabay.com

Во вторник с юго-западной стороны Европы к Украине подойдет циклон Ahmet.

Осадки завтра предусматриваются в западных областях страны, в Одесской, Николаевской и Винницкой областях, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

На остальной территории существенные осадки маловероятны, но вечером дожди пройдут в Житомирской, Киевской и Черкасской областях. При приближении температуры к более низким значениям кое-где возможен мокрый снег.

5 января максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +1...5°С, на востоке 0...+3°С, в западной части и на юге +4...9°С. Местами туманы с ухудшением видимости.

В Киеве ожидается облачная погода. Небольшой дождь или мокрый снег вероятны завтра вечером. Температура воздуха в столице будет колебаться в течение дня в пределах +1...3°С.

В Сочельник будет сыро и облачно, а на Рождество циклон принесет в Украину осадки, усиление ветра, дождь и мокрый снег. Небольшой мороз в ночные часы появится на выходных и в начале следующей недели.

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Любовный гороскоп на неделю: с 4 по 10 января не радуйтесь возвращению в вашу жизнь бывших возлюбленных. С ними вернутся и неприятные воспоминания. Начинать сначала не стоит.

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04
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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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