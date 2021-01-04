Будьте осторожны: Украину укутал густой туман

4 января почти по всей Украине ожидается туман. Фото: t.me/dsns_telegram

4 января почти по всей Украине ожидается туман.

Видимость, кроме северных областей, составит 200-500 м - 1-й уровень опасности, желтый. Об этом предупреждают спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - сказано в сообщении.

Спасатели призывают водителей и пешеходов быть осторожными.

Сегодня, 4 января, в центральной части, на востоке и на юге Украины ожидается солнечная погода без осадков. На западе будет дождь, а на севере и в Киеве пройдет мокрый снег с дождем. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.