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среда, 30 декабря 2020 19:15

Стоимость новогоднего меню с доставкой в ресторанах Киева

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Стоимость новогоднего меню с доставкой в ресторанах Киева
Фото: pixabay.com

Стоимость новогоднего меню из столичного ресторана стартует от 1 тыс. грн для компании из 4-6 человек.

Запеченная утка с апельсинами, 1 кг оливье, печеночный торт и 2 вида пирогов - сладкий и соленый, - такие позиции новогоднего меню. Общий вес - 6 кг, пишут "Факты ICTV".

В ресторанах признаются, что заказов очень много.

Среди других вариантов сэкономить время и получить желаемые блюда на праздничный стол - кейтеринг. В этой сети несколько недель принимают заказы.

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По традиции люди берут 2-3 мясные блюда, новогодние шубу и оливье.

Заказ для больших компаний делают за сутки или двое. Для семейного круга можно забронировать даже в канун Нового года.

В среднем накрыть новогодний стол для семьи из четырех человек в этом году обойдется 1620 грн. Это на 5,6% больше, чем было в прошлом году.

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