Стоимость новогоднего меню с доставкой в ресторанах Киева

Стоимость новогоднего меню из столичного ресторана стартует от 1 тыс. грн для компании из 4-6 человек.
Запеченная утка с апельсинами, 1 кг оливье, печеночный торт и 2 вида пирогов - сладкий и соленый, - такие позиции новогоднего меню. Общий вес - 6 кг, пишут "Факты ICTV".
В ресторанах признаются, что заказов очень много.
Среди других вариантов сэкономить время и получить желаемые блюда на праздничный стол - кейтеринг. В этой сети несколько недель принимают заказы.
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По традиции люди берут 2-3 мясные блюда, новогодние шубу и оливье.
Заказ для больших компаний делают за сутки или двое. Для семейного круга можно забронировать даже в канун Нового года.
В среднем накрыть новогодний стол для семьи из четырех человек в этом году обойдется 1620 грн. Это на 5,6% больше, чем было в прошлом году.
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