Посчитали стоимость новогоднего стола 2020-го

Приготовить 3 кг салата "Оливье" обойдется 140 грн. Фото: Високий Замок

В среднем накрыть новогодний стол для семьи из четырех человек в этом году обойдется 1620 грн. Это на 5,6% больше, чем было в прошлом году.

Приготовить 3 кг салата "Оливье" обойдется 140 грн. Это на 7,9% больше, чем перед празднованием Нового 2019 года. Самые дорогие ингредиенты - колбаса, зеленый горошек и майонез. В этом году вырасла цена на картофель, пишет agroportal.ua.

120 грн нужно потратить на 1,5 кг салата "Сельдь под шубой". Это на 1,6% больше, чем в прошлом году. Дороже всего обойдется сельдь.

За год немного выросли цены на мясные продукты. Сырокопченая колбаса "Салями" в среднем стоит 80 грн за 0,5 кг. За биток из свежей свинины нужно заплатить 82,50 грн. За килограмм куриного филе - 120 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 362 грн.

Сельдь обойдется 100 грн за 0,5 кг. За 300 г твердого сыра надо заплатить 60 грн, пачку сливочного масла - 34 грн.

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За овощи надо заплатить в среднем 182 грн. Это картофель, свежие огурцы и помидоры, перец, грибы.

За 2 кг мандаринов, 1 кг бананов и лимон надо отдать 93 грн.

Белый хлеб в среднем стоит 22,57 грн/кг, шоколадные конфеты - 170 грн/кг.

Бутылка шампанского "Артемовское" обойдется в 100 грн. 160 грн нужно заплатить за бутылку коньяка "Шабо" 5-летней выдержки.

2 л сока "Садочок" стоят 38,30 грн. Вода "Моршинская" - 11,30 грн, сладкая вода "Живчик" - 27 грн.

За 120 г красной икры придется дополнительно заплатить 250 грн, а 200 г красной рыбы - 220 грн. Стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2090 грн.

С начала года лидером по удорожанию стал картофель. Добавил к цене 90,2%, свидетельствуют расчеты Ассоциации поставщиков торговых сетей. Активно дорожать картофель начал в августе. Килограмм в опте стоил 10-12 грн. Прошлые два сезона цена была ниже минимум в 2,5 раза.