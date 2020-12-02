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среда, 02 декабря 2020 12:35

Сколько киевлян заразились коронавирусом за последние сутки

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Автор: Виталий Кличко
  Заболели также 69 медиков
Заболели также 69 медиков

По состоянию на 2 декабря число инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 1735 человек. Вчера болезнь диагностировали в 1799 больных. Всего подтвержденных случаев - 74 012.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 77 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки больше всего больных за время пандемии - 511. Всего коронавирус одолели 23 763 жители Киева. Умерли 16 человек. Всего жертвами Covid-19 стали 1339 киевлян", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:
- 922 женщины в возрасте от 18 до 86 лет;
- 684 мужчины в возрасте от 18 до 96 лет;
- 57 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 72 мальчика от 10 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 277, Дарницком - 258, Соломенском районе - 214 случаев.

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В стационарах медучреждений города лечатся 2145 Covid-больных. Из них 22 ребенка.

"941 пациент находится в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получают 1399 человек, под аппаратами ИВЛ - 38 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях почти 53 процента", - добавил Кличко.

За последние сутки в Украине обнаружили 13 141 нового больного коронавирусом. Из них детей - 744, медработников - 579. По состоянию на утро 2 декабря имеем 758 264 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

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Дата
02
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