Вирус расползается: Кличко просит Шмыгаля открыть для Covid-больных киевлян ведомственные больницы

Кличко просит Шмыгаля разрешить лечить больных Cоvid-19 киевлян в ведомственных медучреждениях. Фото: REUTERS

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с вопросом, почему ведомственные медучреждения столицы не принимают больных на Covid-19 киевлян.

По его словам, город вынужденно адресует этот вопрос премьеру, потому что Минздрав проигнорировал обращения горсовета столицы, заявил Кличко во время онлайн-брифинга.

"Как вы знаете, я неоднократно обращался к правительству и Министерству здравоохранения предоставить возможность для лечения больных Covid-19 киевлян в ведомственных больницах и учреждениях Академии медицинских наук. Это, напомню, в общем 11 тысяч коек и квалифицированный медперсонал. А мы до сих пор слышим о планах обустройства мобильных госпиталей", - отметил глава столицы.

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По состоянию на 30 ноября, по словам мэра, коммунальные медучреждения столицы заполнены на 57%.

"Ситуация сложная. И сегодня самое главное - четкая логистика, план и слаженность действий всех ветвей власти и всех структур. А не только разговоры о локдауне. Потому что вирус стремительно расползается. Потому что количество госпитализированных растет. И все меньше коек в больницах. И есть проблема с кислородом и другие вызовы", - добавил Кличко.

По состоянию на 30 ноября инфицированных коронавирусом в столице стало больше на 1460 человек. Вчера недуг диагностировали у 1740 больных. Подтвержденных случаев заболевания - 70 478