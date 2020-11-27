Объяснили необходимость закрытия метро Киева на выходные

По словам Гелевея, карантин выходного дня неэффективен. Фото: УНИАН, Алексей Иванов

Столичный метрополитен нужно закрыть на выходные, потому что он является одним из основных источников распространения коронавируса.

Об этом заявил Олег Гелевей, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Киевсовета.

"Надо сделать большой акцент на движение транспорта в Киеве, эффективнее было бы в субботу-воскресенье останавливать метро. Карантин выходного дня не эффективен. Если бы власть хотела действительно прервать цепь, то эффективней было бы сделать полный локдаун на неделю. Он был бы более эффективен, чем карантин выходного дня", - отметил чиновник в эфире "Громадського радіо".

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Кроме метро, по его словам, вирус можно легко подхватить и в очередях и больницах. Но транспорт занимает первенство среди этого перечня.

В случае введения локдауна в столице власть в Киеве будет настаивать на работе метро и общественного транспорта. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.