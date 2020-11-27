Кличко рассказал, что будет с транспортом во время локдауна

Кличко против закрытия метро во время локдауну. Фото: facebook.com/kyivmetro

В случае введения локдауна в столице власть в Киеве будет настаивать на работе метро и общественного транспорта.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина 24".

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Он сказал о необходимости четких правил соблюдения карантина.

"Вводит карантин исключительно правительство. Если локдаун будет, нам нужны четкие правила соблюдения карантина. Я буду настаивать, если локдаун будет введен, не останавливать метро и общественный транспорт", - сказал глава города.

В правительстве допустили запрет на междугороднее сообщение в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Ограничение может касаться и железнодорожного сообщения.