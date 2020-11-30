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понедельник, 30 ноября 2020 12:37

Статистика тревожная: сколько киевлян стали Covid-положительными

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По состоянию на 30 ноября инфицированных коронавирусом в столице стало больше на 1460 человек. Вчера недуг диагностировали у 1740 больных. Подтвержденных случаев заболевания - 70 478.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко
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"В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 86 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели 88 человек. Всего коронавирус преодолели 22 843 жители Киева. Умерли 13 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 1292 киевлян", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:
- 783 женщины в возрасте от 18 до 94 лет,
- 515 мужчин в возрасте от 19 до 89 лет,
- 99 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 63 мальчика от 9 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 256, Подольском - 230 и в Деснянском районе - 180 случаев.

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В стационарах медучреждений города лечатся 2222 Covid-больных. Из них 35 детей.

"926 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1335 человек. Под аппаратами ИВЛ - 31 больной. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - 57процентов", - добавил Кличко.

По словам мэра, обострились сезонные заболевания. В столице зарегистрировали более 12,5 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Болеют дети - почти 5 тыс. и взрослые - более 7,7 тыс. киевлян.

За последние сутки в Украине обнаружили 9946 новых больных коронавирусом. Из них детей - 570, медработников - 360. По состоянию на утро 30 ноября имеем 732 625 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

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Дата
30
ноября

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