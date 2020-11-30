В Киеве пиццерия трижды нарушила карантин выходного дня

В Киеве во время инспекции города закрыли пиццерию Mister Cat на Оболонском просп., которая в третий раз нарушила карантинные правила. Силами Киевской службы спасения помещения заведения продезинфицировали.

Об этом отчиталась Госпродпотребслужба столицы в Facebook.

Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве

Среди других заведений города, проверенных ночью 29 ноября, обнаружили нарушения картина выходного дня и закрыли еще 4. "Скай Бар" на ул. Большая Васильковская, "Подшоффе" на ул. Пушкинская, "Бестия" на ул. Коновальца, "Буфалино" на ул. Московская.

В заведении "Бестия" нарушение зафиксировали не впервые.

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В одном из ночных клубов на ул. Кирилловской, полицейские зафиксировали не только нарушение карантинных правил, но и изъяли более 20 пакетов с различными наркотиками. По данному факту открыли уголовное производство, сообщила полиция Киева.

Всего в воскресенье, 29 ноября, в столице проверили 1413 субъектов хозяйствования. По результатам проведенного контроля составили 111 протоколов об административных правонарушениях. 7 из них - на магазины сети "Ева", которые несмотря на запрет работали почти в каждом районе города.

В субботу, 28 ноября, проверили 1633 субъекта. По результатам проведенного контроля составили 51 протокол.

Столичный метрополитен нужно закрыть на выходные, потому что он является одним из основных источников распространения коронавируса. Об этом заявил Олег Гелевей, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Киевсовета.