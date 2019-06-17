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понедельник, 17 июня 2019 09:48

"С чистого листа начать" - Саакашвили рассказал, что нужно сделать с парламентом

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&quot;С чистого листа начать&quot; - Саакашвили рассказал, что нужно сделать с парламентом
Саакашвілі предложили перенести адмін. центр Фото: obozrevatel

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили хочет, чтобы в Украине перенесли парламент.

Он привел пример парламента в Кутаиси. Его перенесли в худшее здание.

"Мы перенесли парламент Кутаиси. И я хочу, чтобы в Украине тоже это сделали. Административный центр нужно вынести за пределы Киева, в новое здание. С чистого листа начать", - сказал Михаил Саакашвили в эфире 112 Украина.

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Лидер партии "Движение новых сил" Саакашвили пойдет в суд, если ЦИК не станет регистрировать его кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины.

"Президент Украины Зеленский отменил указ своего предшественника и признал, что мое выдворение из Украины было незаконным. Значит мое отсутствие тоже было незаконным. Если оно незаконно, то уважительно. То есть, если ЦИК не будет меня регистрировать, я надеюсь, что суд это вопрос решит".

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