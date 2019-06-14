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пятница, 14 июня 2019 02:51

Саакашвили рассказал, как будет действовать, если ЦИК ему откажет

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Саакашвили рассказал, как будет действовать, если ЦИК ему откажет
Саакашвили готов судиться с ЦИК. Фото: Интерфакс

Лидер партии "Движение новых сил" Саакашвили пойдет в суд, если ЦИК не станет регистрировать его кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины.

"Президент Украины Зеленский отменил указ своего предшественника и признал, что мое выдворение из Украины было незаконным. Значит мое отсутствие тоже было незаконным. Если оно незаконно, то уважительно. То есть, если ЦИК не будет меня регистрировать, я надеюсь, что суд это вопрос решит", - сказал он Радио Свобода.

В то же время Саакашвили пообещал выполнить решение суда, если ЦИК откажет ему в регистрации и суд признает такое решение законным.

По закону, в народные депутаты могут баллотироваться только те граждане Украины, которые постоянно проживали на ее территории в течение последних пяти лет перед выборами.

Саакашвили отсутствовал в Украине с февраля 2018 по май 2019 после того, как его силой выдворили из страны.

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28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаил Саакашвили гражданство Украины.
29 мая Саакашвили вернулся в Киев.
Саакашвили призвал однопартийцев из "Движения новых сил" поддержать партию Владимира Зеленского "Слуга народа" на предстоящих внеочередных выборах в Верховную Раду.
Позже Саакашвили заявил, что "Движение новых сил" идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.

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  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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