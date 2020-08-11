Пьяный водитель разбил клумбы на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве

Во вторник, 11 августа, нетрезвый водитель Lexus снес клумбы на пешеходной Аллее Героев Небесной сотни.

Об этом сообщили в патрульной полиции столицы.

"Виновника ДТП мы обнаружили и привлекли к ответственности уже через 30 мин. после происшествия", - говорится в сообщении.





Фото: Патрульная полиция Киева

Водитель разбил несколько горшков с цветами, до того как выехал на середину аллеи. Благодаря камерам видеонаблюдения, автомобиль нашли на ул. Институтской.

Агрессивный горе-водитель отказался выполнить требования патрульных. Полицейские вынуждены были применить силу и надеть наручники.







На мужчину составили админпротоколы по статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях - злостное неповиновение сотрудникам полиции, мелкое хулиганство, управление в состоянии опьянения, совершение ДТП, оставление места ДТП.



Автомобиль нарушителя эвакуировали на штрафплощадку.

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Именно водители со стажем до 1 года чаще всего попадают в разного рода ДТП, заметили в страховой компании ИНГО.