Смертельное ДТП под Киевом: автобус столкнулся с грузовиком

В результате столкновения автобуса и грузовика погиб водитель автобуса. Фото: Патрульная полиция Украина

10 августа на Броварской окружной дороге автобус для развозки работников супермаркета и грузовик Mercedes столкнулись, в результате чего погиб водитель автобуса.

Удар был настолько мощный, что погибшего пришлось "вырезать" из транспорта.



Видео с места аварии было опубликовано на странице в Facebook "Вартові еспресо".





"По невыясненным дополнительно причинам водитель автобуса решил развернуться в обратном направлении, и в это время ему в бок врезался грузовик. От удара водитель автобуса скончался на месте, больше в автобусе людей не было. Чтобы достать из деформированной кабины водителя автобуса, пришлось вызывать спасателей. Водитель грузовика не пострадал", - говорится в заметке.

На месте работают полицейские и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии выясняются.

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Вблизи Броваров в Киевской области произошла авария с участием сразу 4 автомобилей. Скорее всего авария произошла из-за несоблюдения водителями дистанции.