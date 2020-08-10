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понедельник, 10 августа 2020 06:30

Под Киевом столкнулись 4 автомобиля

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Под Киевом столкнулись 4 автомобиля
В ДТП пострадали 4 авто. Фото: Слово и Дело

Вблизи Броваров в Киевской области произошла авария с участием сразу четырех автомобилей.

Скорее всего авария произошла из-за несоблюдения водителями дистанции, сообщает паблик "Киев Оперативный".

Так одна из машин не успела затормозить и врезалась в бампер другой машины, которая ехала с ней в попутном направлении, а та в свою очередь настигла еще одно авто, которое врезалось в те, что ехали впереди.

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Напомним, в Днепре в воскресенье, 9 августа, на Полтавском шоссе в результате столкновения Daewoo и Skoda погиб годовалый ребенок. Один из автомобилей вылетел на встречную полосу движения, врезался в отбойник и перевернулся. Кроме погибшего малыша, известно еще о шести пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести, сообщили в полиции.

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