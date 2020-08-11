В какие аварии попадают водители-новички

 
Ексклюзивы
1/5
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1215
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 720
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2250
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1377
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18792
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3735
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6939
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 999
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 855
Фото
Все фото
3
3
4
3
2
Когда первый электромобиль от Lexus станет доступен в Европе
Когда первый электромобиль от Lexus станет доступен в Европе
В Украине нашли необычную тюнингованную &quot;Волынянку&quot;
В Украине нашли необычную тюнингованную "Волынянку"
Салон нового Jeep Grand Cherokee показали до премьеры
Салон нового Jeep Grand Cherokee показали до премьеры
Выглядит, как акула: украинцы сделали оригинальный тюнинг Porsche 911
Выглядит, как акула: украинцы сделали оригинальный тюнинг Porsche 911
В Киеве сгорели две элитные машины
В Киеве сгорели две элитные машины
Видео
Все видео
Ему асфальт не нужен - американцы показали, на что способен новый Ford Bronco
Ему асфальт не нужен - американцы показали, на что способен новый Ford Bronco
Больно смотреть: показали, как суперкар Lamborghini едет по украинской разбитой дороге
Больно смотреть: показали, как суперкар Lamborghini едет по украинской разбитой дороге
60 превышений скорости за 50 дней и ни одного уплаченного штрафа. Как ездят народные депутаты
60 превышений скорости за 50 дней и ни одного уплаченного штрафа. Как ездят народные депутаты
Nissan продемонстрировал новый кроссовер
Nissan продемонстрировал новый кроссовер
Российское качество впечатляет - кабриолет ВАЗ развалился в первые секунды движения
Российское качество впечатляет - кабриолет ВАЗ развалился в первые секунды движения
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1278
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 720
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1656
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 729
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2250
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
09 августа 2020
Просмотров: 810
Мама краще знає
– Навіщо ті дитячі коробки? Кожна мати дитині й так купить усе необхідне, – каже Оксана. Її немовля в дорогому візку та брендових ...
вторник, 11 августа 2020 12:21

В какие аварии попадают водители-новички

  Комментировать
В какие аварии попадают водители-новички
Как застраховать авто водителя-новичка

Чаще всего именно водители со стажем до 1 года чаще всего попадают в разного рода ДТП, заметили в страховой компании ИНГО.

"В основном они соблюдают скоростной режим, поэтому, как правило, это не серьезные аварии, а мелкие повреждения. Однако их много. Часто они связаны с особенностями маневрирования и парковки, например, при движении задним ходом - наезды на парковочные замки, бетонные клумбы, сливные шахты и так далее", - говорит Александр Мельничук, руководитель отдела внешних связей" Страховая компания "ИНГО".

Кроме обязательного страхового полиса "Автогражданка", водителям новичкам рекомендуют покупать полис КАСКО. Если "Автогражданка" возместит ущерб, нанесенный другому авто новоиспеченным шофером, то КАСКО компенсирует ремонт личной машины виновника аварии - если нарушение Правил дорожного движения будет не грубым.

"КАСКО для начинающих стоит на 15 процентов дороже, так как большая вероятность, что они попадут в аварию, - говорит Александр. - Но все равно лучше его покупать. Мы советуем выбирать полное КАСКО. В случае повреждений определенной детали машины владелец получит полный ремонт или полную сумму компенсации. Потому что есть еще КАСКО с франшизой, в нем заложена сумма или процент, который не возмещается ".

Полис обязательного страхования возмещает убытки только пострадавшим в аварии другим участникам движения.

"В городах сейчас много очень дорогих авто, поэтому нередко водители для того, чтобы полностью обезопасить себя от возможных финансовых хлопот на дороге, берут дополнительный полис "Автогражданки", рассчитанный на возмещение убытков от 100 до 1 миллиона гривен", - советует Александр Мельничук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 фраз, на которые нужно правильно ответить после ДТП

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №2695 об усилении ответственности за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости. За превышение скорости более чем на 50 км / ч законопроектом предлагается увеличить штраф с 510 до 3400 грн.

Автор: Владимир Мукан
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Большой багажник и полно электроники - на что в действительности способен Nissan X-Trail
Большой багажник и полно электроники - на что в действительности способен Nissan X-Trail Просмотров: 2889
Тяговитый двигатель и азартный характер - тест-драйв нового Nissan Qashqai
Тяговитый двигатель и азартный характер - тест-драйв нового Nissan Qashqai Просмотров: 7866
Спортивная управляемость и яркий дизайн - тест-драйв Nissan Juke
Спортивная управляемость и яркий дизайн - тест-драйв Nissan Juke Просмотров: 1862
Хорошая управляемость и богатая комплектация - тест-драйв нового Nissan Qashqai
Хорошая управляемость и богатая комплектация - тест-драйв нового Nissan Qashqai 1 Просмотров: 3871
Сейчас вы читаете новость «В какие аварии попадают водители-новички». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
августа

Президент США заявил о бомбардировке России

Столкнулись пассажирские самолеты

"Стив, ты поляк? Нет, я - украинец" - Возняк празднует 70-летие

Кремль взялся за уничтожение поляков

Совет безопасности ООН поддержал территориальную целостность Украины, против голосовали одна страна

Заключенному запретили изучать птиц

Самое читаемое
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
6
 Просмотров: 10098
Показали, чем в Минске разогнали людей
Показали, чем в Минске разогнали людей
6
 Просмотров: 9981
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров Просмотров: 8793
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий Просмотров: 8415
Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всего
Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всего Просмотров: 8326
Авто
Ему асфальт не нужен - американцы показали, на что способен новый Ford Bronco
Ему асфальт не нужен - американцы показали, на что способен новый Ford Bronco
 Просмотров: 9
Почему Mitsubishi прекращает поставлять кроссоверы в Европу
Почему Mitsubishi прекращает поставлять кроссоверы в Европу Просмотров: 18
Когда первый электромобиль от Lexus станет доступен в Европе
Когда первый электромобиль от Lexus станет доступен в Европе
3
 Просмотров: 72
Авто сфотографировали во время испытаний - каким будет новый Nissan Qashqai
Авто сфотографировали во время испытаний - каким будет новый Nissan Qashqai Просмотров: 171
Цены на АЗС: эксперты дали прогнозы до конца недели
Цены на АЗС: эксперты дали прогнозы до конца недели Просмотров: 153
Больше всего комментируют
4
"Нам не безразлично" - Зеленский обратился к белорусам
2
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
1
Какие детали необходимо проверить в машине перед долгой поездкой
1
На севастопольских пляжах водятся крысы
1
В Минске ОМОН жестоко избил пару во дворе дома: момент попал на видео (18+)
Голосов: 15218
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua