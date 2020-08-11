В какие аварии попадают водители-новички

Как застраховать авто водителя-новичка

Чаще всего именно водители со стажем до 1 года чаще всего попадают в разного рода ДТП, заметили в страховой компании ИНГО.

"В основном они соблюдают скоростной режим, поэтому, как правило, это не серьезные аварии, а мелкие повреждения. Однако их много. Часто они связаны с особенностями маневрирования и парковки, например, при движении задним ходом - наезды на парковочные замки, бетонные клумбы, сливные шахты и так далее", - говорит Александр Мельничук, руководитель отдела внешних связей" Страховая компания "ИНГО".

Кроме обязательного страхового полиса "Автогражданка", водителям новичкам рекомендуют покупать полис КАСКО. Если "Автогражданка" возместит ущерб, нанесенный другому авто новоиспеченным шофером, то КАСКО компенсирует ремонт личной машины виновника аварии - если нарушение Правил дорожного движения будет не грубым.

"КАСКО для начинающих стоит на 15 процентов дороже, так как большая вероятность, что они попадут в аварию, - говорит Александр. - Но все равно лучше его покупать. Мы советуем выбирать полное КАСКО. В случае повреждений определенной детали машины владелец получит полный ремонт или полную сумму компенсации. Потому что есть еще КАСКО с франшизой, в нем заложена сумма или процент, который не возмещается ".

Полис обязательного страхования возмещает убытки только пострадавшим в аварии другим участникам движения.

"В городах сейчас много очень дорогих авто, поэтому нередко водители для того, чтобы полностью обезопасить себя от возможных финансовых хлопот на дороге, берут дополнительный полис "Автогражданки", рассчитанный на возмещение убытков от 100 до 1 миллиона гривен", - советует Александр Мельничук.

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Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №2695 об усилении ответственности за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости. За превышение скорости более чем на 50 км / ч законопроектом предлагается увеличить штраф с 510 до 3400 грн.