Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн

Макет президентского университета показал и нардеп Гео Лерос. Фото: t.me/GeoLeros/419

В Киеве показали проект президентского "университета будущего", который оценили в 7,2 млрд грн.

Видеовизуализацию проекта обнародовал в Facebook Евгений Середа.

На кадрах можно увидеть, что учебное заведение будет иметь просторную инфраструктуру. Здесь будет главный корпус, несколько меньших корпусов, парки, зеленые зоны, спортивные площадки, беговые дорожки и тому подобное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запустили необычный Telegram-канал. Кому может понравится

О президентском университете, где будут готовить "людей будущего", Владимир Зеленский заявил на форуме "Украина 30. Образование и наука" . Территория университета будет занимать 16 га на ВДНХ в Киеве, общая площадь застройки - 25,8 тыс. кв. м. На территории заведения будет 11 кампусов. В том числе пять профильных научных, административный корпус, апарт-отель для студентов, апарт-отель для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний. Запустить университет планируют в октябре 2023 года.