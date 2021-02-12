Показали романтическую атмосферу под Офисом президента

У здания Офиса президента в Киеве создают городок влюбленных ко Дню святого Валентина.

Для этого "переодевают" новогоднюю локацию, которая работала с декабря 2020 года, пишет "Вечерний Киев".

Фото: "Вечерний Киев"

Резиденцию Святого Николая превратили в домик любви, задекорировав розовым цветом с надписями love. В нем пары смогут повесить замки, как символ своей любви.

Рядом с домиком установили таблички в форме сердца. На них опишут истории любви знаменитых киевлян. Работы продолжаются.

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В Киеве запустили новое локальное приложение для знакомств KyivDate. Скачать его можно в App Store и Google Play.