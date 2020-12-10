Под Киевом снаряд залетел в квартиру, есть травмированные

В городе Вишневое Киевской области, на ул. Европейской, 23, неизвестный снаряд пробил окно и залетел в квартиру местных жителей.

Об этом рассказал хозяин дома, который на тот момент вместе с женой и внучкой находился в квартире, сообщил в Telegram "Киев Оперативный".

Фото: Василь Шевчук

По словам мужчины, удар был настолько мощный, что насквозь пробил сетку, тройной стеклопакет, гардины, разбил откос и 10 сек. летал по комнате.

"Чудом пролетел мимо нас с женой, ведь мы находились в этой комнате. У жены травмирован глаз. К счастью, не критично. Хорошо, что ребенок был в другой комнате", - отметил пострадавший.

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Хозяева квартиры подумали, что это фейерверк. Из информации найденной в интернете поняли, что предмет похож на светло-шумовую ракету.

Обстоятельства инцидента выясняет полиция.

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