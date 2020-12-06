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воскресенье, 06 декабря 2020 17:22

В автомобиле мужчины взорвалась граната

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В автомобиле мужчины взорвалась граната
Фото: Нацполіція

В Донецкой области в результате взрыва гранаты был поврежден автомобиль.

Происшествие обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс служба Национальной полиции Украины.

"Вчера вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение от 31-летнего жителя города Родинское. Мужчина пояснил, что когда он сел в свой автомобиль и начал двигаться, сработало неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва был поврежден автомобиль.

На месте происшествия следователи обнаружили и изъяли деформирован металлический фрагмент похож на спусковой рычаг запала гранаты ", - говорится в сообщении.

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Правоохранители начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст. 15 п.5 ч.2 ст. 115 "Покушение на убийство" Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.

Под Киевом в городе Борисполь взорвался припаркованный автомобиль. Инцидент произошел на улице Броварская. Взрыв был очень мощный.

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