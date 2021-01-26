Под Киевом произошла масштабная автотроща: видео с места ДТП

На окраине Киева столкнулись сразу 3 автомобиля.

Авария произошла на Новоирпенской трассе, пишет tsn.ua. Дорогу засыпало обломками.

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Автор: [email protected] Фото сделано за 20 мин. до аварии

Один из водителей получил серьезные травмы. Его забрали в больницу.

Известно, что сначала произошла двойная авария. Внедорожник ударил легковую машину. Когда же участники аварии ожидали почти 40 мин. патрульных, на полной скорости в изувеченную легковушку врезался еще один. Машины разбросало по всем полосам трассы.

Водитель внедорожника немного отъехал от места остановки, чтобы разблокировать движение, но оно остается сложным.

В ночь на 25 января в Киеве водитель маршрутного такси "Богдан" сбил велосипедиста. Автопроисшествие произошло на ул. Газопроводная. Велосипедиста с травмами госпитализировали.