 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 1008
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 621
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2241
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 864
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1656
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1710
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 783
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1998
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 837
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 387
Фото
Все фото
5
3
10
3
5
Пьяный водитель маршрутки врезался в велосипедиста
Пьяный водитель маршрутки врезался в велосипедиста
В Киеве появился еще один бокс, который обменивает мусор на еду
В Киеве появился еще один бокс, который обменивает мусор на еду
В столице почтили память первых героев Небесной Сотни: фото
В столице почтили память первых героев Небесной Сотни: фото
В центре Киева появились фотографии погибших героев-воинов
В центре Киева появились фотографии погибших героев-воинов
В Киеве посреди дороги образовался гигантский провал
В Киеве посреди дороги образовался гигантский провал
Видео
Все видео
Столичная многоэтажка "утонула" - кипяток стекал электропроводами
Столичная многоэтажка "утонула" - кипяток стекал электропроводами
Мусоровоз разбил 9 автомобилей
Мусоровоз разбил 9 автомобилей
Скандальная блогерша, которая любит Россию, попросила помощи у Авакова
Скандальная блогерша, которая любит Россию, попросила помощи у Авакова
Разбросаны бутылки и изувеченные авто: в лобовом столкновении погиб человек
Разбросаны бутылки и изувеченные авто: в лобовом столкновении погиб человек
Скандальная блогерша, которая любит Россию, обратилась к Минобороны детским стихотворением
Скандальная блогерша, которая любит Россию, обратилась к Минобороны детским стихотворением
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1656
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 585
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
Просмотров: 261
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 837
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 3087
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
1 Просмотров: 1035
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
вторник, 26 января 2021 11:36

Пьяный водитель маршрутки врезался в велосипедиста
5

  Комментировать

В ночь на 25 января в Киеве водитель маршрутного такси "Богдан" сбил велосипедиста. Автопроисшествие произошло на ул. Газопроводная.

Велосипедиста с травмами госпитализировали, сообщила патрульная полиция города.

Фото: Патрульная полиция Киева

"Водитель, не заметив велосипедиста, совершил наезд на него, после чего, не справившись с управлением, съехал с дороги", - говорится в сообщении.

36-летний водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте. Драгер показал 2,38‰.

На горе-водителя составили протокол и вызвали следственно-оперативную группу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Замерзшим Днепром бегала полиция за угонщиком автомобиля

В Киеве водитель Geely устроил ДТП на ул. Смелянской. Водитель был рекордно пьян. Драгер показал 3 стрелки. Это означает, что водитель управлял с показателем более 5‰, когда допустимый - 0,2.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пьяный водитель маршрутки врезался в велосипедиста». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
января

Умер предприниматель, придумавший популярную жевательную резинку

Литовско-украинское войско разгромило московскую армию

Уейну Гретцки исполнилось 60 лет

112 кг кокаина, 16 т сигарет, 480 л виски: самые резонансные нарушения на таможне

Стюардесса выжила после падения самолета

Баскетболист разбился на вертолете с дочерью

В прощальном матче Браянт набрал 60 очков

В Черном море затонул украинский теплоход с пассажирами

Самое читаемое
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
9
 Просмотров: 27333
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
8
 Просмотров: 18694
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
14
 Просмотров: 12546
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
8
 Просмотров: 11673
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
5
 Просмотров: 10863
Новости Киева
Кличко премировал своих заместителей 100% надбавкой до зарплаты
Кличко премировал своих заместителей 100% надбавкой до зарплаты
Киев установил третий подряд температурный рекорд
Киев установил третий подряд температурный рекорд Просмотров: 54
Замерзшим Днепром бегала полиция за угонщиком автомобиля
Замерзшим Днепром бегала полиция за угонщиком автомобиля Просмотров: 216
В киевской больнице мужчине всадили нож в грудь
В киевской больнице мужчине всадили нож в грудь Просмотров: 351
Шестой день исчезновения: разыскивают 10-летнего мальчика
Шестой день исчезновения: разыскивают 10-летнего мальчика Просмотров: 477
Больше всего комментируют
5
По иску Портнова суд запретил чествовать воинов УПА, ученых и писателей
3
Покушение на генерала СБУ: как в ведомстве отреагировали на причастность Нескромного
3
Арахамия назвал Бойко, который катается в Кремль, "очень проукраинским"
2
"Избавиться от лизоблюдов и читать Конституцию" - сети в день рождения Зеленского
1
Не мали вибору
Голосов: 6562
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть