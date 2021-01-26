Пьяный водитель маршрутки врезался в велосипедиста

В ночь на 25 января в Киеве водитель маршрутного такси "Богдан" сбил велосипедиста. Автопроисшествие произошло на ул. Газопроводная.

Велосипедиста с травмами госпитализировали, сообщила патрульная полиция города.

Фото: Патрульная полиция Киева

"Водитель, не заметив велосипедиста, совершил наезд на него, после чего, не справившись с управлением, съехал с дороги", - говорится в сообщении.

36-летний водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте. Драгер показал 2,38‰.

На горе-водителя составили протокол и вызвали следственно-оперативную группу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Замерзшим Днепром бегала полиция за угонщиком автомобиля

В Киеве водитель Geely устроил ДТП на ул. Смелянской. Водитель был рекордно пьян. Драгер показал 3 стрелки. Это означает, что водитель управлял с показателем более 5‰, когда допустимый - 0,2.