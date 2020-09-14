От Kiwi: появился еще один сервис проката электросамокатов

В Киеве заработал сервис аренды электросамокатов от чешской компании Kiwi. Для работы с сервисом необходимо загрузить приложение через App Store или Google Play и зарегистрироваться. Оно сориентирует, где ближайший самокат на карте.
Для начала поездки пользователь должен отсканировать QR-код, сообщил The Village ссылаясь на сайт компании.
Тарифная сетка услуг:
- разблокировка самоката - 15 грн;
- 1 мин. пользования в будний день - 2,50 грн;
- 1 мин. пользования в выходной - 3,50 грн.
Введя данные карты в приложение, пользователь формирует первый депозит, вариантов которого есть четыре: 200, 400, 600 и 1 тис. грн. Депозит пополняется автоматически. Если баланс составляет менее 10 грн, поездка завершается самостоятельно. Перед завершением поездки надо сфотографировать припаркованный самокат и внести данные в приложение.
Электросамокаты Kiwi можно оставлять в любом месте, которое не препятствует пешеходам и движению транспорта.
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Первый сервис для аренды электросамокатов в Киеве открыла компания Bolt в августе этого года. Мэр Киева Виталий Кличко назвал это незаконным и призвал компанию Bolt демонтировать несанкционированно установленные пункты проката в столице. Также обратился в Верховную Раду, чтобы она урегулировала правила пользования данным транспортом. Сервис Bolt ответил на заявление Кличко утверждая, что власти столицы не имеют оснований требовать от бизнеса получения разрешений на аренду электросамокатов.
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